النشرة: "أنصار الوطن" اقامت حواجز محبة في زحلة لمناسبة عيد الجيش

افاد مراسل ​النشرة​ في زحلة، عن إقامة جمعية "انصار الوطن"، فرع زحلة، لمناسبة عيد الجيش، حواجز محبة على مداخل ​مدينة زحلة​، وزعت خلالها الاعلام اللبنانية ورايات ​الجيش اللبناني​ على وقع الاغاني الوطنية واناشيد الجيش، كما وزعت بيانا تضمّن دعما كاملا للجيش اللبناني وتحية لارواح شهدائه الذين استشهدوا دفاعا عن تراب الوطن .

وتزامن مع توزيع الاعلام، مرور فرقة من فوج التدخل السادس، توقف عناصرها لبعض الوقت، مشاركين أفراد الجمعية والمواطنين، بالمناسبة، ما يصب في إطار زيادة اللحمة بين المواطنين و​المؤسسة العسكرية​.