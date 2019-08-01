النشرة: "أنصار الوطن" اقامت حواجز محبة في زحلة لمناسبة عيد الجيش

افاد مراسل النشرة في زحلة، عن إقامة جمعية "انصار الوطن"، فرع زحلة، لمناسبة عيد الجيش، حواجز محبة على مداخل مدينة زحلة، وزعت خلالها الاعلام اللبنانية ورايات الجيش اللبناني على وقع الاغاني الوطنية واناشيد الجيش، كما وزعت بيانا تضمّن دعما كاملا للجيش اللبناني وتحية لارواح شهدائه الذين استشهدوا دفاعا عن تراب الوطن .
وتزامن مع توزيع الاعلام، مرور فرقة من فوج التدخل السادس، توقف عناصرها لبعض الوقت، مشاركين أفراد الجمعية والمواطنين، بالمناسبة، ما يصب في إطار زيادة اللحمة بين المواطنين والمؤسسة العسكرية.
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