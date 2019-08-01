اليونيفيل الايطالية تدشن مشروع خيمة زجاجية في دار الإفتاء الجعفري في صور

دشنت ​الكتيبة الإيطالية​ العاملة في إطار قوة ​الأمم المتحدة​ المؤقتة "​اليونيفيل​" مشروع خيمة زجاجية على مدخل قاعة مسجد الخضرا و​دار الإفتاء​ الجعفري في صور بحضور مفتي صور وجبل عامل القاضي ​الشيخ حسن عبدالله​، قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال ​برونو بيشوتا​ ، رئيس اتحاد ​بلديات صور​ المهندس ​حسن دبوق​ ، مختار صور السيد خليل الزين، عدد من علماء الدين وعدد من ضباط من ​الكتيبة الايطالية​ .

تأتي مبادرة مكتب التعاون المدني – العسكري الإيطالي التابع للواء أوسطا في سياق الحملات التي تقوم بها الكتيبة الإيطالية لفائدة ​المؤسسات الدينية​ والثقافية والتي تعني رعاية شؤون السكان المحليين والتي تضاف إلى جانب العديد من المشاريع الخدماتية و الحياتية في مختلف قرى و بلدات منطقة عملها .

وشكر المفتي عبدالله رجال حفظ السلام من ​اللواء​ "اوسطا" على مبادرتهم والتي قاموا بتنفيذها بأيديهم و أثنى على دور الكتيبة الايطالية في "اليونيفيل" لا سيما على صعيد الاعمال الانسانية، مشيراً الى أنه "لطالما تميز الجنود الإيطاليين بالمبادرات الشخصية الإنسانية والتي تضاف إلى نشاطات مكتب التعاون المدني – العسكري السابقة والذي يواصل بدون إنقطاع إنجازه للمشاريع الحيوية لمصلحة السكان المحليين.

من ناحيته أعرب الجنرال بيشوتا عن سعادته لتمثيل ​إيطاليا​ الممولة للمشروع الحيوي لفائدة دار الإفتاء شاكراً المفتي عبدالله على حفاوة الاستقبال مثمناً عالياً دعمه المستمر لمهمة اليونيفيل عموما ولجنود حفظ السلام الإيطاليين خصوصا، ثم أثنى على الجهود التي تبذلها الكتيبة الإيطالية في سبيل تحسين الظروف الحياتية لأهالي المنطقة.

ثم قام المفتي عبدالله والجنرال بيشوتا ودبوق بقص شريط التدشين ومن ثم كوكتيل على شرف الحضور.