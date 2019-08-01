السيد لوزير الإتصالات: على مين عّم تضحك يا وقح؟

لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "وزيي الإتصالات أصدر بيانا ذكر فيه أنه إشترى مبنى لشركة الخليوي بالسوليدير بـ75 مليون ​دولار​، وأنه وفّر على ​الدولة​"، متسائلا: "كيف وزير واحد بشطبة قلم منّو بيشتري مبنى بـ75 مليون دولار بمال الناس؟ من دون تجهيزاته بـ20 مليون. عم تستحمر الناس إنت؟ عم تربحنا جميلة أنو وفّرت من السرقة لتبرر سرقة أكبر؟".

وتوجه الى وزير الإتصالات قائلا: "إنت عم تشتري من مال الناس بالسوليدير بأغلى منطقة ب​لبنان​. مال بيّك هيدا؟ دولتك بدها ضريبة ألف ليرة عالأركيلة والمتقاعد وإنت بتبعزق بالملايين وإقتصادك عم ينهار والبلد مفلّس؟ وينك من هالوزير يا ​حكومة​ ويا مجلس نواب! وينك يا شعب بينهبوك تحت عيونك وبتتفرّج، وين المشنقة لهيك ناس؟ عم تربّحنا جميلة انك سهرت كل الليل حتى رتبت الصفقة لتوفّر عن الشعب اللبناني؟! إنّو وفّرت من السرقة حتى تبرّر السرقة الأكبر؟! على مين عّم تضحك يا وقح؟ إنت منين جابوك بآخر هالزمن؟ إنتَ من شو مصنوع ومجبول؟ والله أمثالك لازم الناس ينزلوا عليك على مكتبك ويأدّبوك".