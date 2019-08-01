السيسي: ندعم جميع الجهود الرامية للتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

أكد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ خلال استقباله كبير مستشاري الرئيس الأميركي ​جاريد كوشنر​ "قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط بين مصر و​الولايات المتحدة​"، لافتا إلى أنه "يحرص على الاستمرار في التنسيق والتشاور مع ​الإدارة الأميركية​ حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة ​الشرق الأوسط​، خاصة في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة وما تمر به من أزمات متعددة".

ولفت إلى أن "مصر تدعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدما بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، مشدداً على "ضرورة التعامل مع ​القضية الفلسطينية​ وفقا للمرجعيات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها ​القدس الشرقية​، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة".