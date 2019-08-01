الداخلية اليمنية: مقتل 36 شخصا في الهجوم على معسكر الجلاء في عدن

أعلنت ​وزارة الداخلية اليمنية​ عن "مقتل 36 شخصا في الهجوم على معسكر الجلاء في عدن بينهم قائد ​اللواء​ منير اليافعي"، مشيرة الى أن "13 شخصا قتلوا أيضا في الهجوم على مركز شرطة الشيخ عثمان في عدن".

وقد استهدف الهجوم الأول الذي نفّذه انتحاري كان يقود سيارة مفخخة مدخل مركز للشرطة في حي الشيخ عثمان في وسط عدن. أما الهجوم الثاني الذي تبنّاه الحوثيون، نفد بإستخدام صاروخ بالستي وطائرة مسيّرة على ثكنة الجلاء خلال عرض عسكري للشرطة.