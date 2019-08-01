عراقجي: الحظر على ظريف أثبت ان اميركا عاجزة أمام ايران سياسيا ودبلوماسيا

اكد نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي ان "الحظر على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف برهن ان اميركا عاجزة على الصعيدين السياسي والدبلوماسي عن مواجهة ابناء ايران الشجعان والغيارى، فلاسهام العدو ولا حظره تثنينا عن النهوض بمصالحنا الوطنية ".
ولفت إلى أن "الحظر المفروض على ظريف هذا القائد المقتدر على صعيد السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية برهن ان اميركا عاجزة على الصعيدين السياسي والدبلوماسي عن مواجهة ابناء ايران الشجعان والغيارى ، فظريف اللسان الناطق باسم الدبلوماسية الايرانية ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية في كافة المحافل العالمية ".
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