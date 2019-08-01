استأنف مندوبو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو، محادثاتهم في بربادوس، لمحاولة حلّ الأزمة السياسيّة في فنزويلا.
وأكّدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز في مؤتمر صحافي، أنّ "المسؤولين الحكوميين موجودون في بربادوس".
من جهته، لفت النائب المعارض ستالين غونزاليس، في تعليق على مواقع التواص الإجتماعي، إلى "أنّنا أطلقنا جولةً جديدة من الاجتماعات في إطار آليّة أوسلو"، في إشارةٍ إلى المحادثات الّتي تجري بوساطة النروج.
وبعد اتّصالات واجتماع أوّل في أوسلو في منتصف أيار الماضي، كانت قد استؤنفت المناقشات في بربادوس في 8 تموز لفترةٍ غير محدّدة، قبلَ أن تتوقّف.
كانت هذه تفاصيل خبر استئناف المحادثات بين مندوبي مادورو وغوايدو في بربادوس لحل الأزمة بفنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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