نقلت وكالة أنباء "بلومبرغ" عن الوزير الإسرائيلي السابق أيوب قرا أن "السعودية تدرس شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل"، مشيراً إلى أن "الجانبين بحثا مد خط أنابيب يصل بين السعودية وإيلات".
وذكرت الوكالة أن "اسرائيل والسعودية متحدان سرا في خصومتهما لإيران، إلا أن إضفاء صفة رسمية على تحالف في هذا الشأن ربما لا يزال أمرا يصعب تحقيقه".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول اسرائيلي سابق: السعودية تجري محادثات مع إسرائيل لشراء غازها الطبيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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