مسؤول اسرائيلي سابق: السعودية تجري محادثات مع إسرائيل لشراء غازها الطبيعي

نقلت وكالة أنباء "بلومبرغ" عن الوزير ال​إسرائيل​ي السابق ​أيوب قرا​ أن "​السعودية​ تدرس شراء ​الغاز الطبيعي​ من إسرائيل"، مشيراً إلى أن "الجانبين بحثا مد خط أنابيب يصل بين السعودية وإيلات".

وذكرت الوكالة أن "​اسرائيل​ والسعودية متحدان سرا في خصومتهما ل​إيران​، إلا أن إضفاء صفة رسمية على تحالف في هذا الشأن ربما لا يزال أمرا يصعب تحقيقه".