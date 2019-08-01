وزير الداخلية التونسي: إحباط مخطط إرهابي استهدف مطار تونس قرطاج

أعلن وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي أن "الأجهزة الأمنية أحبطت مخططا إرهابيا كان يستهدف مطار تونس قرطاج الدولي في العاصمة"، مشيراً إلى أن "أجهزة وزارة الداخلية تمكنت عقب عمليات شارع الحبيب بورقيبة والقرجاني وحي الانطلاقة في نهاية حزيران الماضي من إيقاف عدد من المتهمين".
ولفت إلى أنه "بين المتهمين أشخاص كانوا يحاولون استهداف المطار، ومتهمون آخرين كانوا يحملون مخططات أخرى حاولت استهداف سلامة البلاد"، مؤكداً أن "الوضع الأمني في البلاد مستقر"، داعيا إلى المزيد من اليقظة.
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