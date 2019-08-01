وزير الداخلية التونسي: إحباط مخطط إرهابي استهدف مطار تونس قرطاج

أعلن وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي أن "​الأجهزة الأمنية​ أحبطت مخططا إرهابيا كان يستهدف مطار تونس قرطاج الدولي في العاصمة"، مشيراً إلى أن "أجهزة ​وزارة الداخلية​ تمكنت عقب عمليات شارع الحبيب بورقيبة والقرجاني وحي الانطلاقة في نهاية حزيران الماضي من إيقاف عدد من المتهمين".

ولفت إلى أنه "بين المتهمين أشخاص كانوا يحاولون استهداف ​المطار​، ومتهمون آخرين كانوا يحملون مخططات أخرى حاولت استهداف سلامة البلاد"، مؤكداً أن "الوضع الأمني في البلاد مستقر"، داعيا إلى المزيد من اليقظة.