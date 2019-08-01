طالبان: من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة

لفت المتحدث باسم مكتب حركة "طالبان" في قطر سهيل شاهين إلى أنه "من الممكن أن يتوصلوا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة خلال الجولة المقبلة من المفاوضات"، مشيراً إلى أنه "تم الوصول إلى المرحلة الأخيرة من محادثات السلام، و نأمل أن نتفق على كيف، ومتى ستغادر الولايات المتحدة، أفغانستان في جلسة مع مسؤولين أميركيين الأسبوع المقبل".
وأشار إلى "استمرار محادثات مكثفة بين الجانبين"، مبيناً إنه "من المخطط أن يتم التوقيع على اتفاقية لإنهاء العنف والصراعات".
وأعلن المبعوث المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد أمس أن هناك حاجة للتوصل إلى اتفاق مع طالبان، مشيراً إلى أنه "إذا قامت طالبان بدورها في الدوحة ، فإننا سنقوم بدورنا أيضاً وحتى نتمكن من إبرام الصفقة التي نعمل عليها منذ شهور".
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