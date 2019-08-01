طالبان: من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة

لفت المتحدث باسم مكتب حركة "طالبان" في قطر سهيل شاهين إلى أنه "من الممكن أن يتوصلوا إلى اتفاق مع ​الولايات المتحدة​ خلال الجولة المقبلة من المفاوضات"، مشيراً إلى أنه "تم الوصول إلى المرحلة الأخيرة من محادثات السلام، و نأمل أن نتفق على كيف، ومتى ستغادر الولايات المتحدة، ​أفغانستان​ في جلسة مع مسؤولين أميركيين الأسبوع المقبل".

وأشار إلى "استمرار محادثات مكثفة بين الجانبين"، مبيناً إنه "من المخطط أن يتم التوقيع على اتفاقية لإنهاء ​العنف​ والصراعات".

وأعلن المبعوث المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان ​زلماي خليل زاد​ أمس أن هناك حاجة للتوصل إلى اتفاق مع طالبان، مشيراً إلى أنه "إذا قامت طالبان بدورها في ​الدوحة​ ، فإننا سنقوم بدورنا أيضاً وحتى نتمكن من إبرام الصفقة التي نعمل عليها منذ شهور".