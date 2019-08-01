غوتيريس: الأمم المتحدة ستحقق في هجمات على منشآت أممية في سوريا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ أن "المنظمة ستحقق في هجمات استهدفت منشآت مدعومة أمميا في ​سوريا​". وكانت ​بريطانيا​، و​فرنسا​، و​الولايات المتحدة​، و​ألمانيا​، و​بلجيكا​، وبيرو، و​بولونيا​، و​الكويت​، وجمهورية ​الدومينيكان​، و​إندونيسيا​ قدمت عريضة رسمية لغوتيريس يوم الثلاثاء احتجاجا على عدم التحقيق في هجمات استهدفت 14 موقعا أمميا في سوريا.

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