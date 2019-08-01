عاجل.. الاتحاد الأوروبي يأسف لعقوبات أمريكا على وزير خارجية إيران

أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لقرار واشنطن الخاص بفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، مؤكدا مواصلة العمل معه، وفقًا لـ "سكاي نيوز".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت مساء أمس، فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، بعد التهديد بذلك قبل أسابيع، في الوقت الذي اعتبر محمد جواد ظريف، أنّ العقوبات لا تمثل أي تأثير عليه أو على عائلته.
وقال مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، إنّ العقوبات تعود إلى أنّ ظريف يتصرف بالنيابة عن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات مماثلة في يونيو الماضي.
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