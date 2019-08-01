روحاني يصف العقوبات بحق ظريف بالـ "صبيانية"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس الإيراني حسن روحاني

وجاءت تصريحات حسن روحاني، يوم الخميس، عقب إعلان إدارة ترامب فرض عقوبات مالية على ظريف كجزء من حملة الضغط المتصاعدة ضد طهران.

وجاء الإجراء غير المعتاد للغاية المتمثل في معاقبة كبار الدبلوماسيين في دولة أخرى بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب لفرض عقوبات على المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي.

وبحسب ما نقلت رويترز، فإن روحاني قال إن الولايات المتحدة "بدأت تفعل أشياء صبيانية."

وأضاف أن المسؤولين الأميركيين "يدعون أنهم يريدون التفاوض مع إيران، دون أي شروط مسبقة. ثم فرضوا عقوبات" على ظريف.

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وصاعدت التوترات في منطقة الخليج العربي عقب إعلان ترامب، العام الماضي، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران وإعادة فرض عقوبات جديدة.

وأوضح البيت الأبيض أن العقوبات ستشمل تجميد أي أصول لوزير الخارجية الإيراني سواء داخل الولايات المتحدة أو تلك التي تسيطر عليها كيانات أميركية.

وبالإضافة إلى محاولات تجميد أصول ظريف، ستسعى واشنطن إلى تقييد قدرة وزير الخارجية الإيراني على العمل كدبلوماسي يجول العالم عبر الحد من رحلاته الدولية. غير أن العقوبات لن تمنعه من زيارة مقار الأمم المتحدة في نيويورك وإن كانت ستكون الزيارات تحت قيود مشددة.