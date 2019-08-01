شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على: سألت الرئيس عن المحليات لأنه عودنا على اقتحام الملفات الشائكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المواطن محمد عبد الستار على، إنه سجل سؤال بالمؤتمر الوطنى السابع للشباب، وكان من أولى الأسئلة التى أجاب عليها رئيس الجمهورية، ولافتا إلى أن هذا الأمر بمثابة المفاجأة الكبرى بالنسبة له، خاصة وأن هناك ملايين الأسئلة التى تم تسجيلها عبر الموقع الرسمى للمؤتمر، مؤكدا أنه حرص على تسجيل السؤال فور الإعلان عن فتح باب التسجيل.

ولفت عبد الستار، إلى أن سؤاله بشأن قانون المحليات، وانتخابات المحليات، وأسباب عدم إقرار القانون حتى الآن، وهل هناك معوقات، ودور المحليات فى المجتمع، وأن هذا الملف من الملفات الصعبة التى يجب على الدولة وضعها بعين الاعتبار خاصة فى حال مؤتمر الشباب، مؤكدا أن رئيس الجمهورية اعتاد على اقتحام الملفات الشائكة والصعبة، وأن هذا الملف سيشهد انفراجة عقب تدخل الرئيس.

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وأكد عبد الستار، أن إجابة رئيس الجمهورية على السؤال جاءت بالتفصيل، ولم يترك نقطة فى هذا الملف إلا وتحدث عنها باستفاضة كبيرة، متوقعا أن يشهد هذا الملف انفراجة عقب حديث القيادة السياسية وترجمة إجابته فى صورة قرارات على أرض الواقع.

وأوضح محمد عبد الستار، أن مؤتمرات الشباب أثبتت للعالم كله أن الشباب المصرى حينما تُتاح له الفرصة يثبت جدارته، وأهليته للقيام بهذا الدور، وهذا ما قامت به القيادة السياسية الحالية، حينما منحتهم فرصة للحوار والتعبير عن رأيهم وعرض مقترحاتهم للوقوف على حجم التحديات على أرض الواقع، وكيفية صنع القرار، ودورهم فى المستقبل لبناء الوطن، مؤكدا على ضرورة العمل، محذرا من الالتفات للشائعات، خاصة وأنها تستهدف فئة الشباب.