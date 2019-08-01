شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالبرلمان توصى بضرورة توفير سبل الراحة للحجاج وتوعيتهم بالمناسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أسامة العبد، بضرورة التكاتف من أجل مصلحة "حجاج بيت الله الحرام"، لتسهيل أداء الشعائر والمناسك، وضرورة تلافى أى سلبيات حدثت فى الموسم الماضى للحج لتذليل أى عقبات تواجه الحجيج.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، لبحث الترتيبات والاستعدادات والإجراءات الخاصة بموسم الحج لهذا العام بحضور ممثلين عن وزارات السياحة والتضامن والصحة والطيران المدنى: "كما نهتم بالحجاج أثناء السفر إلى السعودية، يجب الاهتمام بهم داخل أراضى المملكة، والوقوف على ما يخص السكن والإقامة والصحة والحالة النفسية، وعندما يستريح الحاج صحيًا ونفسيًا سينعكس ذلك بشكل إيجابى على أداء المناسك، لأن المصرى يجب أن يكون له دائمًا قيمة وقامة".

وأضاف "العبد"، أنه يجب الاهتمام أيضا بعودة الحجاج المصريين إلى أرض الوطن، وهذا مطلب شرعى وقانونى، وشعبى.

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كما أوصت اللجنة، بضرورة إذاعة فيلم تعريفى عن مناسك الحج، بناء على طلب وزارة الأوقاف، على شاشات الشركة المصرية للطيران، وطائرات مصر للطيران، وشركات السياحة، بهدف مساعدة المواطنين المصريين الذين يؤدون مناسك الحج وليس لديهم معرفة بكيفية أداء الشعائر والمناسك.

وطالب رئيس اللجنة، الحضور، بضرورة إذاعة هذا الفيلم التعريفى، فى جميع وسائل الإعلام، والتليفزيون المصرى، والمواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا لوزارات التضامن الاجتماعى والسياحة والطيران المدنى.

واتفق "العبد"، مع ممثلى وزارة الأوقاف ودار الإفتاء فى حديثهما عن التأكيد على عدم استخدام أى شعارات سياسية، وعدم الخروج عن إطار أداء الشعائر الدينية ومناسك الحج فقط، قائلا: "ليس لنا علاقة بالسياسة".