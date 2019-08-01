شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان": "اللى اتنصب عليهم فى تأشيرات الحج ستكتب لهم حج حسب النية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الخطوات التى تتخذ من جانب المملكة العربية السعودية، بشأن الآليات الإجرائية الجديدة للحج والعمرة، خطوة تقدمية تسهم فى التغلب على الإشكاليات التى كانت قائمة فى الماضى، مشيرا إلى أن البوابة الإلكترونية ستكون حماية للمواطن من الوقوع كضحايا لأى سماسرة أو أى عمليات نصب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم، بمشاركة عدد من ممثلي الحكومة بالوزارات المعنية، للإطمئنان علي الإجراءات التى تمت من جانب الحكومة بشأن موسم الحج الجارى.

وأشار "العبد" إلى أن السياسية التقدمية التي تقوم بها المملكة السعودية بشأن إجراءات الحج والعمرة إيجابية وتحافظ علي المواطن، قائلا: "هذه إجراءت تقدمية ونحن ندعمها من أجل الأفضل".

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من جانبها، تحدثت إيمان قنديل، ممثل وزارة السياحة، عن مشكلة النصب التى تعرض لها عدد من المواطنين بإعطائهم تأشيرات سياحة علي أساس أنها حج، وتم إعادتهم مرة أخري من المملكة العربية السعودية، مؤكدة على أن هذا نصب حدث من جانب السماسرة ومندوبي شركات السياحة، مشيرة إلى أن الأمر فى إطار التحقيق حتى الآن من جانب الأجهزة المعنية قائلة: "الإجراءات الجديدة الخاصة بالبوابة الإلكترونية ستواجه هذه الإشكاليات وأعمال النصب".

واتفق معها اللواء عاصم جابر، ممثل وزارة الداخلية، مؤكدا على أن هذه الخطوات الخاصة بالبوابة الإلكترونية ستكون حماية حقيقة للمواطنين من أى عمليات نصب تتم من جانب السماسرة ومندوبي الشركات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تنسق مع المملكة العربية السعودية بشأن هذه الإجراءات ودعمها وتطبيقها بشكل دقيق على الأراضى المصرية حفاظا علي المواطنين، وتلافى الوقوع فى أى أعمال نصب.

وعقب على حديثهم النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بأن هذا الأمر فى قيد التحقيق مثلما تم الذكر من جانب الحكومة، متابعا: "ربنا يعوض على اللى اتنصب عليهم فى تأشيرات الحج، وإذا كانت نيتهم السفر بنية الحج فستكتب لهم الحج بمشيئة الله رغم ما حدث".