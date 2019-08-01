شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مشروع "عاداة" يُسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية للبحيرة وضبط الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بالبرلمان، بالحرص الواضح على تنمية الثروة الحيوانية وتوفير اللحوم والألبان ومشتقاتها للمواطنين، من خلال مشروع "عاداة" والذى يجرى العمل على تطويره والتوسع فيه.

وأكد زين الدين، فى بيان له، أن إنشاء مصنع يقوم على منتجات الألبان بالجبن والألبان بمشتقاتها وإنشاء مزرعة للبط داخل المشروع، بالإضافة إلى إدخال محاصيل جديدة مثل بنجر السكر والخرشوف والعدس والفول البلدى للمنطقة الزراعية للمشروع، سيساهم فى سد احتياجات المحافظة، بالإضافة إلى إمكانية استفادة المحافظات المجاورة.

وأوضح وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن مشروع "عاداة" هو أحد مشروعات التنمية الاقتصادية الواعدة بالمحافظة، والتى تساهم فى ضبط الأسواق بالنسبة لعدد من السلع وأيضا اللحوم، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.