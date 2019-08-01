شكرا لقرائتكم خبر عن المواطن أحمد جلال: سألت الرئيس عن زيادة الوعى والإجابة جاءت وافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد جلال، أحد الشباب الذين شاركوا بسؤال فى المؤتمر الوطنى السابع للشباب، إن إجابة رئيس الجمهورية على سؤاله تؤكد أن القيادة السياسية حريصة على التجاوب ومد جسور الثقة مع كل الشباب وأن كل الأسئلة التى يتم تسجيلها عبر الموقع الرسمى تُخذ بعين الاعتبار، وأن المؤتمرات أصبحت أيقونة.

ويروى جلال، تفاصيل تسجيل السؤال ومتابعة لكل مؤتمرات الشباب بدقة، لافتا إلى أنه حريص على متابعة كل المؤتمرات التى عُقدت خلال السنوات السابقة، وسارع حين فتح باب الأسئلة عبر الموقع الرسمى لتسجيل سؤاله، الخاص بضرورة زيادة الوعى لدى المواطنين حول فكرة الإصلاحات وترشيد الانفاق الحكومى، ودور الوعى فى كافة مناحى الحياة، ولماذا يوجد صورة ذهنية لدى البعض حول عدم الثقة فى حديث الحكومة حال الحديث عن ترشيد الإنفاق الحكومى، فى حين أن هذا الموضوع شهد تطورات حقيقة على أرض الواقع.

ويؤكد جلال، أن زيادة الوعى هى الأزمة الحقيقة فى الفترة الحالية، وبدونها لا نستطيع أن نُعلم المواطنين ما وصلنا إليه وكيف وصلنا وماذا لو لم نكن اتخذنا هذه الخطوات، لافتا إلى أن إجابة الرئيس على السؤال جاءت وافية وشافيه، وشاملة، وأنها كانت فى المضمون الفعلى للسؤال.

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ولفت جلال، إلى أهمية مؤتمرات الشباب التى يتم عقدها خلال الفترة الأخيرة، وأنها بمثابة تأكيد حقيقى من القيادة السياسية على التواصل الفعلى مع الشباب، من أجل تمكينهم ودمجهم فى الحياة السياسية، وخلق كوادر شبابية جديدة، وذلك من خلال طرح أفكار وموضوعات، وأراء خاصة بالوضع الراهن ومستقبل الوطن، وصناعة القرار فى نفس الوقت، مبديا إعجابه الشديد بفقرة اسأل الرئيس فى المؤتمرات وإنها تؤكد على الشفافية والمصارحة والمكاشفة الحقيقية.

وفى نهاية حديثه وجه أحمد جلال، رسالة للشباب مفادها: "لازم الحكم يكون على الأمور من منطلق منطقى، وأن يكون مبنيا على أساس علمى ومبنيا على معلومات حقيقية، وفى الوقت الذى تكون فيه مُلم بالأمور تحكم عليها بمنطقية وعدالة، مش مجرد سماع كلام من خلال مجموعة قاعدة على كافيه أكون صورة ذهنية وأنتقد دون علم أو معرفة حقيقية للأمور.