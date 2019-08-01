شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد الربيع يطالب بإنشاء تكتل اقتصادى عربى يعتمد على الصناعات التحويلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، أن الدول العربية تخلصت من الاستعمار بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر، الذى استطاع بحكمته وإيمانه انتزاع الاستعمار البغيض الذى هيمن على موارد دولنا العربية، مضيفا:" ولكن الاستعمار أعاد نفسه بشكل جديد الآن مستخدما ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونجحت فى تدمير مفهوم أن الأمة عربية أمة واحدة، وأصبحنا كجزر متناثرة".

ووجه الربيع خلال كلمة له فى المؤتمر السنوى الذى يعقده الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار بالتعاون مع مركز الدراسات والتدريب والاستشارات بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الشكر لسامح عاشور، نقيب المحامين المصري، ورئيس الاتحاد، على جهوده طيلة الفترة الماضية لتوحيد مراك الذى تحمل الكثير وبصدره لتأسيس هذا الاتحاد، وجميع المراكز النوعية العربية للانضمام فى اتحاد واحد للتحكيم العربى.

وأشار الربيع، إلى أن الدول العربية دول مستوردة لكافة احتياجاتها وخاصة الأساسية منها، وعلى سبيل المثال فالدول العربية الأكثر استيرادا للقمح على المستوى العالمي، في حين أننا نصدر مواردنا الخام وفي مقدمتها البترول الذي نصدره منذ عام 1933،مشددا على ضرورة إنشاء تكتل اقتصادي عربي يعتمد على الصناعات التحويلية، والبتروكيميائية، معتمدة على ما تذخر به المنطقة من موارد طبيعية وبشرية هائلة، لكي تحتل دولنا العربية موقعها الطبيعي دوليا، وما ينتج عن ذلك من تحقيق الرخاء الاقتصادي، والحياة كريمة للأجيال القادمة، وخاصة أننا نتعرض لشح في المياه والتي تأتي للمنطقة العربية كاملة من خارجها.

وأعرب الربيع، عن ثقته فى قدرة سامح عاشور لجعل الاتحاد قاعدة للاقتصاد العربى وخاصة ونحن أمام اعادة إعمار لعدد من الدول العربية التي شهدت نزاعات خلال السنوات الماضية، معتمدا على خبراء القانون والقضاة العرب، وتطويرهم وتدريبهم ليصبحوا في مصاف المحكمين الدوليين، مشددا، على ضرورة أن تبدأ البنوك والمصارف فى الإقراض للمستثمرين وخاصة فى مجال الصناعة التى بدونها لن نتقدم للأمام.