الحرس الثوري الإيراني: سنرد على أي عدوان أمريكي في كل أنحاء المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

هدد قيادي بالحرس الثوري الإيراني بأنه إذا ما قامت الولايات المتحدة وإسرائيل بأي عدوان تجاه إيران فإن "الرد سيكون في كل أنحاء المنطقة".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الخميس عن مساعد القائد العام لقوات الحرس الثوري للشؤون السياسية العميد يدالله جواني القول :"لو ارتكب الأمريكيون والصهاينة أي عدوان ضد الجمهورية الإسلامية، فإن قوات المقاومة ستتصدى لهم في كل أنحاء المنطقة".

وأكد في الوقت نفسه، أن الولايات المتحدة "لا تجرؤ على شن الحرب ضد إيران"، وأنها "إن كانت تتحدث عن الحرب أحيانا فهو من باب الحرب النفسية ليس إلا، لأنها تدرك مدى قوة الرد الإيراني".

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واستطرد :"لو كانت أمريكا تعتزم شن حرب لكانت قد بادرت إلى ذلك فور إسقاط طائرتها المسيرة" الشهر الماضي.

وأكد :"عهد /اضرب واهرب/ قد ولى"، مشيرا في هذا الصدد إلى احتجاز ناقلة نفط بريطانية ردا على احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية.

وحول مساعي الولايات المتحدة لتشكيل تحالف لحماية حركة الملاحة في الخليج، قال :"مثلما فشلت التحالفات الماضية فمن المؤكد أن هذا التحالف سيكون مجرد فقاعة على الماء. أمن المنطقة يستتب على يد شعوب المنطقة وإيران وقواتها المسلحة".