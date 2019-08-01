البحث العلمي وهندسة عين شمس يعلنان بدء مرحلة تصنيع السيارات الكهربائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وكلية الهندسة جامعة عين شمس، بدء مرحلة تصنيع السيارات الكهربائية بواسطة 15 فريقًا من مختلف الجامعات المصرية؛ استعدادًا للمرحلة النهائية من الموسم الثاني لمسابقة رالي القاهرة الدولي للسيارات الكهربائية محلية الصنع 2019.

وذكرت الأكاديمية - في بيان الخميس- أنه الرالي سوف تحتضنه العاصمة الإدارية للعام الثاني على التوالي، وسوف تشارك فيه فرق كليات الهندسة من جامعات النيل، والمعهد العالي للهندسة بالعاشر من رمضان، وجامعات (جنوب الوادي - عين شمس - قناة السويس - كفر الشيخ - الروسية المصرية - حلوان فرع المطرية - الزقازيق)، والكلية الفنية العسكرية.

وأوضحت أنه تقدم للمسابقة هذا العام حوالي 310 طلاب، حيث تم تدريبهم وتأهليهم من خلال مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، ثم تقوم الفرق المشاركة بتقديم تقارير التصميم الخاصة بهم، وتم اختيار أفضل الفرق؛ للمشاركة بالمرحلة النهائية وهي التصنيع.

من جهته، قال الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية: "إن رالي القاهرة للسيارات محلية الصنع هو أحد برامج مشروع ضخم تتبناه وزارة التعليم العالي من خلال الأكاديمية في مجال صناعة السيارات الكهربية، ويشمل أيضًا تكوين تحالف وطني للتصنيع المحلي للصناعات المغذية في صناعة السيارات؛ بهدف زيادة نسبة المكون المحلي ومسابقة تصميم وتصنيع سيارة كهربية محلية الصنع".

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بدوره، قال الدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار والتدريب بكلية الهندسة: "إن رالي السيارات يثبت نجاح منظومة البحث العلمي، حيث أن مصر لديها رؤية في صناعة السيارات الكهربائية، وإن رالي السيارات هو مجرد خطوة في هذا الطريق".

من جانبه.. أوضح الدكتور محمد عبد العزيز رئيس قسم هندسة السيارات أن فريق التنظيم بالكامل لديهم رؤية كاملة لتصنيع السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن جامعة عين شمس كان لها دور كبير في تصميم وتصنيع السيارات المشاركة، بدعم وتمويل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الأكاديمية.

يشار إلى أن مسابقة رالي القاهرة هي أول مسابقة تكنولوجية والأولى من نوعها في مصر والمنطقة، وهي إحدى مبادرات أكاديمية البحث العلمي وتقوم بتنظيمها كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وهي التي دشنها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي في 18 مايو 2017، وتأتي في إطار الخطة التنفيذية للأكاديمية (2018-2022) وهي جزء من استراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي ونقل وإنتاج التكنولوجيا.

وكانت هذه المسابقة قد عقدت العام الماضي في العاصمة الإدارية بعد منافسة قوية ضمت 9 فرق مصرية، حيث حصلت الفرق الفائزة على جوائز مالية قدرها مليون جنيه، وتم بناء طرق ومسارات للسباق ومساحات ومدرجات للمتفرجين ومساحات أيضًا للصحافة والإعلام؛ لتغطية فعاليات السباق، وحضر الفعاليات حوالي 2500 مهتم، كما بدأت الفرق في التصفيات والتدقيق النهائي، ثم تم تأهيلها لدخول الأحداث الديناميكية والتسابق.