فتح المجازر الحكومية لذبح الأضاحي طوال أيام العيد في الوادي الجديد مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد-محمد الباريسي:

أعلن الدكتور ناجي عوض، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الخميس، عن فتح المجازر الحكومية، مجاناً لذبح الأضاحي طوال أيام التشريق لاستقبال أضاحي المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك على مستوى مدن ومراكز المحافظة في وجود أطباء بيطريين متخصصين وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وأوضح "ناجي"، أنه جرى الانتهاء من تجهيز المجازر الحكومية على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية لتلقي كافة شكاوى المواطنين واستفساراتهم الشرعية وكذلك حول الحالة الصحية للأضاحي.