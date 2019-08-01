للمرة الثانية.."التعليم": عقد اختبارات إعادة للقبول بمدارس المتفوقين 4 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد: قررت وزارة التربية والتعليم، عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدرسة المتفوقين بعين شمس ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للمرة الثانية يوم الأحد 4 أغسطس 2019. وبحسب بيان صحفي، اليوم الخميس، أوضحت الوزارة أن القرار جاء حرصًا على مصلحة الطلاب واستجابة لشكاوى بعض أولياء الأمور، الذين أكدوا عدم معرفتهم بتاريخ امتحان الإعادة نظرًا لضيق الوقت، ما أدى إلى عدم قدرتهم على دخول الامتحانات التي عقدت في الفترة من 29 إلى 30 يوليو 2019. وتعقد اختبارات القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بالمركز الرئيسي للتطوير التكنولوجي التابع لكل مديرية تعليمية.

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