أشارت المشرعة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو كورتيز إلى وجود فارق مبدئي بين التنديد بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومعاداة السامية.
وقالت أوكاسيو كورتيز لإذاعة HOT97 في نيويورك الثلاثاء الماضي إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنياميننتنياهو تشبه كثيرًا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأضافت:"اليمين يتطلع إلى تقديم فكرة بأنه إذا شاركت في انتقاد السياسات الإسرائيلية فإنك معاد للسامية، لكن ذلك أبعد ما يكون من الحقيقة".
وأشارت إلى أن انتقادات ترامب لها لا تجعلها معادية لأمريكا، وانتقاد الاحتلال لا يجعل أي أحد معاديا للإسرائيليين، وتابعت: "ذلك لا يعني أنك معارض لوجود الشعب، بل أنك تؤمن بحقوق الإنسان وضمان مساواة حقوق الإنسان التي يتمتع بها الفلسطينيون والإسرائيليون، وهناك كثير من الأمور المقلقة".
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة أمريكية: معارضة الاحتلال لا تعني معاداة السامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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