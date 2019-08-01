الاستثمارات بين واشنطن وبكين تهبط لأدنى مستوى لها منذ 5 سنوات

دفعت حدة الحرب والتوترات التجارية بين واشنطن وبكين إلى الفصل بين الاقتصاد الأمريكي والاقتصادي الصيني ،حيث تراجعت نسبة الاستثمار بين المستثمرين الأمريكيين والصينيين لاستثمار رأس المال في مشاريع واتفاقات بين بعضهم البعض إلىأدنى مستوى له في خمس سنوات.
وانخفض الاستثمار بين الولايات المتحدة والصين بنسبة 18 في المائة ليصل إلى 13 مليار دولار أمريكي في الأشهر الستة الأولىمن عام 2019 ووصل إلى أدنى مستوى له منذ النصف الأول من عام 2014 ، وفقًا لتقرير أصدرته مجموعة روديوم واللجنة الوطنية اليوم الخميس.
يعكس الانخفاض بيئة من الاستثمار متزايدة العداء بين أكبر اقتصادات العالم التي تفاقمت بسبب الحرب التجارية والتباطؤ الاقتصادي في الصين.
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