"أنا لا أنساكي فلسطين".. 52 عامًا والقدس بين القصف والمقاومة

أنا لا أنساك فلسطين ويشد يشد بي البعد، أنا في أفيائك نسرين أنا زهر الشوك أنا الورد، هكذا غنت فيروز لفلسطين وشعبها بعد أن احتلها الإسرائيليين، وأصبحوا في حالة من الظلم والقهر.

وبالرغم من مرور 52 عامًا على الاحتلال إلا أن الشعب الفلسطيني لم يستسلم يومًا ولا يخضع، ومستمرين في الدفاع عن أنفسهم وهزيمة الإسرائيليين حالمين بالحرية والاستقلال.

بداية الصراع

بدأ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ عام 1967 بسبب الهجرة اليهودية إلى فلسطين، والاستيطان فيها، وارتكابهم المجازر.

وبحسب الإحصائيات الرسمية أن حوالي 367845 هاجروا إلى فلسطين منذ نهاية القرن التاسع عشر،

الأمر الذي أدى لزيادة عدد السكان اليهود في فلسطين.

ذكرى الاحتلال

تحل اليوم 1 أغسطس ذكرى الاحتلال المؤلمة، حيث قامت الحركة الصهيونية خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين أي عام 1947 بترحيل شعبها باستهداف قرى ومدن فلسطينية بهجمات إرهابية، والتي أدت إلى استيلاء اليهود على ما يقرب من 78% من مساحة فلسطين، وقتل وتهجير حوالي 750 ألف فلسطيني قسريًا إلى الدول المجاورة إلى أن الجيش الإسرائيلي أحل الضفة الغربية وقطاع غزة يوم 1

أغسطس 1967 وفرضت إسرائيل الحكم العسكري على فلسطين ما عدا الجزء الشرقي من مدينة القدس وضواحيها.

مقاومة الفلسطينيين

وفي عام 1948، وقعت مذبحة "دير ياسين" على يد الجماعات الصهيونية والتي راح ضحيتها أعداد كبيرة من سكانها يصل إلى 360 قتيل وكان من بينهما أطفال.

حاول الفلسطينيون التفاوض على السلطة الفلسطينية لقيام دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون مدينتي رام الله وغزة مقرًا لمؤسساتها إلى حين التوصل لحل.

وأصبحت فلسطين اليوم تخضع لطريقة حكم مختلطة، حيث تتمتع أجزاء معينة منها من حكم ذاتي ومازالت أجزاء أخرى تخضع للاحتلال الإسرائيلي.

وإلى الوقت الحالي لم يستسلم الشعب الفلسطيني، لكنهم مستمرين في المقاومة والقصف على إسرائيل التي غالبًا ما تبوء بالنجاح وتدمر منشآت لهم وتقتل أشخاص منهم.

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