وزير الزراعة العراقي يؤكد استعداد بلاده للتعاون الزراعي مع أمريكا

أكد وزير الزراعة العراقي صالح الحسني، استعداد بلاده للتعاون مع الجانب الأمريكي في مختلف المجالات الزراعية بما يؤدي إلى استمرار التطور في القطاع الزراعي.



وقال الحسني - خلال لقائه بالسفير الأمريكي في العراق ماثيو

تولر، بحسب بيان لوزارة الزراعة أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية اليوم الخميس - "إن هناك فرصًا استثمارية ضمن دائرة الاستثمارات الزراعية في العراق" .



من جانبه، أبدى السفير الأمريكي ماثيو تولر، "استعداد بلاده للاستثمار في العراق واستقدام وفدٍ من المستثمرين لإيجاد فرص استثمارية ناجحة خلال الفترة المقبلة" .



وقال إن "هناك رغبة لدى بلاده في تصدير الدواجن ومصنعاتها إلى العراق"، مستفسراً عن "الضوابط المعمول بها وإمكانية تقديم بعض التسهيلات".

