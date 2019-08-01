جولة "إستانا" حول سوريا لن تشهد إعلان تشكيل اللجنة الدستورية

أكد مصدر بأحد الوفود المشاركة في محادثات الجولة الــ13 لصيغة "أستانا" حول سوريا، أن هذه الجولة لن تشهد إعلان تشكيل اللجنة الدستورية، مشيرًا إلى أن الإعلان عنها سيتم حصرًا من قبل الأمم المتحدة، التي سيزور مبعوثها جير بيدرسون دمشق الأسبوع المقبل.
قال المصدر لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "أكيد لن يكون هناك إعلان
وأضاف: "أن تاريخ إعلان تشكيل اللجنة غير معروف بعد، ولكن الاجتماع الخاص بها سيكون في جنيف"، معربًا عن أمله أن ينعقد هذا الاجتماع في سبتمبر المقبل.
انطلقت اليوم في نور سلطان عاصمة كازاخستان الجولة الــ13 من محادثات "أستانا"، وتستمر حتى غدًا الجمعة، بمشاركة الوفد الحكومي السوري ووفد المعارضة ووفود الدول المشاركة، في ظل غياب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا لأسباب صحية.
تتضمن هذه الجولة مشاورات ثنائية وأخرى متعددة الأطراف في اليوم الأول خلف الأبواب المغلقة، وستعقد الجلسة العامة غدًا وتنتهي بإعلان بيان مشترك للدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران).
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