نيويورك تايمز: أمريكا لها دور في مقتل حمزة بن لادن

ذكرت الصحيفة الأمريكية "نيويورك تايمز"، أن أمريكا لها يد في مقتل حمزة بن لادن، خصوصًا بعدما أعلنت قرابة العام عن عرض مالي قدره مليون دولار لمن يدلي بمعلومات

تخص بن لادن،

وتأكيدًا لما قالته الصحيفة فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قتل ابن لادن في عهده، رفض الرد على أي أسئلة

موجهة إليه من الصحفيين تخص مقتله.

كان حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن- زعيم تنظيم القاعدة السابق - وفقًا لتقارير إعلامية أمريكية تفيد بوفاته خلال السنتين الأخيرتين من دون الإعلان عن أي تفاصيل أخرى.

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