عشرات القتلى خلال معارك بين الجيش والإرهابيين في نيجيريا

أسفرت معارك بين قوة إقليمية وعناصر إرهابية عن مقتل العشرات في شمال شرق نيجيريا، وفقا لما قالته مصادر أمنية اليوم الخميس.
وقال مصدر عسكري، لم يكشف عن هويته، إن "قتل 20 جندياً نيجيرياً وخمسة جنود تشاديين في اشتباكات عنيفة أسفرت أيضاً عن مقتل 47 إرهابياً".
وتوجد في نيجيريا جماعات إرهابية، بينها "بوكو حرام" التي تنفذ عمليات إرهابية بحق مدنيين وقوات الأمن. وأسفرت تلك العمليات عن مقتل الآلاف وتهجير عشرات الآلاف من قراهم.
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