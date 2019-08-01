واشنطن تهاجم ألمانيا بشأن تأمين مضيق هرمز

شن السفير الأميركي في ألمانيا هجوماً شديداً على حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، لإحجامها عن الانضمام لمهمة بحرية في مضيق هرمز قائلاً إنه ينبغي لأكبر اقتصاد في أوروبا الاضطلاع بمسؤولية عالمية أكبر.
وكان وزير الخارجية الألماني هيكو ماس استبعد يوم الأربعاء، مشاركة بلاده في مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز وذلك بعدما قالت واشنطن إنها قدمت طلباً رسمياً لبرلين.
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وقال الوزير إن ألمانيا ترغب في تهدئة التوتر مع إيران وإنه ينبغي القيام بكل شيء ممكن لتجنب التصعيد.
ومعبراً عن إحباطه بشأن القرار، قال السفير الأميركي ريتشارد جرينل إن على ألمانيا واجب ينبغي الوفاء به، مضيفاً لصحيفة اوجسبورجر ألجماينه "ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، يرتبط هذا النجاح بمسؤوليات عالمية".
وقال إن الولايات المتحدة تسعى منذ أسابيع للحصول على تأييد ألمانيا للمهمة العسكرية في مضيق هرمز وإنه رغم تصريح أحد الوزراء بأنه يجري النظر في الطلب فإن وزير الخارجية أعلن رفضه.
وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور قالت في بروكسل أن ألمانيا "تدرس" الطلب وذلك في لهجة أخف حدة من وزير الخارجية.
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