واشنطن تمدد الإعفاء من العقوبات بشأن برنامج إيران النووي

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون، إن الولايات المتحدة ستجدد الإعفاءات من العقوبات المرتبطة بالبرامج النووية الإيرانية التي تسمح لروسيا والصين ودول أوروبية بمواصلة التعاون النووي مع طهران.

وقال بولتون في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس "اعتقد أن الفكرة هنا هي أننا نراقب هذه الأنشطة النووية عن كثب شديد، لذلك هذا تمديد قصير لمدة 90 يوماً".

تأتي تعليقات بولتون بعد ساعات من إعلان واشنطن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وهو شخصية رئيسية في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في عام 2015 وانسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مدد في مايو خمسة من سبعة إعفاءات من العقوبات لمدة 90 يوماً، وتسمح الإعفاءات بالعمل في محطة بوشهر النووية ومنشأة فوردو للتخصيب ومجمع آراك النووي ومفاعل طهران للأبحاث.

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وانسحب دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2015 وتزايدت المخاوف من نشوب صراع أميركي إيراني مباشر منذ مايو مع وقوع هجمات على ناقلات نفط في مضيق هرمز، وإسقاط إيران طائرة استطلاع أميركية مسيرة، ووضع خطة لشن غارات جوية أمريكية على إيران في الشهر الماضي ألغاها ترامب في اللحظات الأخيرة.

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