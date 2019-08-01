كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس.. إحباط "مخطط إرهابي" استهدف مطار تونس قرطاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي اليوم الخميس أن الأجهزة الأمنية أحبطت مخططا إرهابيا كان يستهدف مطار تونس قرطاج الدولي في العاصمة.

وقال الفوراتي في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" المحلية التونسية، إن أجهزة وزارة الداخلية "تمكنت عقب عمليات شارع الحبيب بورقيبة والقرجاني وحي الانطلاقة في نهاية يونيو الماضي من إيقاف عدد من المتهمين".

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وأضاف أنه بين المتهمين أشخاص كانوا يحاولون استهداف المطار، ومتهمون آخرين كانوا يحملون "مخططات أخرى حاولت استهداف سلامة البلاد".

وأكد أن الوضع الأمني في البلاد "مستقر"، داعيا في نفس الوقت إلى المزيد من اليقظة.

يذكر أن السلطات التونسية فرضت منذ بداية يوليو الماضي إجراءات وتدابير أمنية استثنائية داخل مطار قرطاج الدولي وفي محيطه، لا تزال مرعية حتى الآن.