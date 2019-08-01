كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاق بين "تالجو" الإسبانية والهيئة العربية للتصنيع لتحسين قطاعات السكك الحديدية بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت شركة Talgo الإسبانية، وهي شركة متخصصة رائدة في هندسة الدلفنة المتخصصة في تصميم وتصنيع وصيانة القطارات المتمايزة تقنياً والسريعة وخفيفة الوزن ، والهيئة العربية للتصنيع ، إحدى أكبر التكتلات الصناعية في مصر ، في وقت سابق من هذا الأسبوع على اتفاقية إطارية التطوير المشترك لمشروعات تطوير القدرات و السكك الحديدية المصرية - وهذه الاتفاقية منفصلة عن عقد توريد 6 قطارات من الجيل الأخير ، مُنحت في أبريل من قبل ENR ، الشركة الوطنية لتشغيل السكك الحديدية في أسبانيا.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر الشركة الإسبانية لصناعة القطارات في مدريد – ووقعها من الجانب الأسبانى الرئيس التنفيذي لشركة Talgo ، خوسيه ماريا أوريول فابرا José María Oriol Fabra ومن الجانب المصرى رئيس مصنع SEMAF ، اللواء إسماعيل نجدي.- علما بأن مصنع SEMAF هو فرع AOIمن الهيئة العربية للتصنيع - المسؤول عن تصنيع معدات السكك الحديدية. كما حضر الحفل مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع الدكتورة مها نصار.

بموجب شروط هذه الاتفاقية الإطارية ، سوف تستكشف Talgo و SEMAF-AOI جميع الخيارات المتاحة للتصنيع المشترك للمعدات المعتاد إستخدامها في قطاعات التشغيل المختلفة ، بما في ذلك خدمات السكك الحديدية لمسافات طويلة وكجزء من الخطط الطموحة الجارية للحد من أوقات السفر وتحسين جودة خدمات النقل العام في جميع أنحاء مصر.

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ستعمل الاتفاقية التي تم توقيعها يوم أمس على تعميق العلاقة التجارية التي تم تأسيسها في أبريل الماضي عندما منحت الشركة الوطنية لتشغيل السكك الحديدة فى أسبانيا ENR - لشركة Talgo ما سيكون مشروعها الثاني لتزويد القطارات ، بعد النجاح في تشغيل القطارات فائقة السرعة لسكك حديد الحرمين في المملكة العربية السعودية. من خلال عقد إجمالي يصل إلى 158 مليون يورو حاليًا - ستوفر Talgo ستة قطارات ركاب كاملة من ENR والتى بدورها ستوفر خدمة على الطريق الرئيسي للبلد ، وتربط مدن الإسكندرية في البحر المتوسط ​​بالعاصمة والقاهرة والمدينة الجنوبية. أسوان.

حول تالجو

Talgo هي شركة عالمية مقرها في إسبانيا ، وتعمل في أكثر من 44 دولة ولها تواجد صناعي دائم في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. وهي متخصصة في تصنيع معدات نقل الركاب ومعترف بها في جميع أنحاء العالم لقدرتها على الابتكار والتكنولوجيا المميزة الفريدة والموثوقية.

منذ عام 1942 ، تطورت Talgo لتصبح لاعبًا متعدد الجنسيات ومتكاملًا للأنظمة يركز على تقديم حلول فعالة ومخصصة لمشغلي القطارات في جميع أنحاء العالم.