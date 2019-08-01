كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيئة تطوير مكة المكرمة : التخلص من العشوائيات هدفنا الأسمى .. وتسهيل مهام زوار بيت الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى هيئة تطوير مكة المكرمة بالتعاون مع بعض الشركات السعوديه للتنمية والتطوير العمراني للتخلص من العشوائيات والمناطق غير المنظمة تماما خاصة في مكة المكرمة .

وتتولى هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة تطوير مشروع منطقة النكاسة وهو المشروع الذي يعد عامل مهم في تطوير مكة المكرمة وفسح المجال لزيادة اعداد المعتمرين والحجاج بشكل سنوي .

كما تنظر هيئة تطوير مكة المكرمة لمشكلة المناطق العشوائية وضرورة التخلص من هذه الظاهرة بعين الاعتبار القصوى وتضعها على رأس أولوياتها خاصة وأن العشوائيات تؤثر بالسلب على جميع نواحي الحياة وتؤثر كذلك سلبا على التنمية المستدامة التى تمثل هدفا استراتيجياً كبيراً للمملكة العربية السعودية عموماً .

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وترى هيئة تطوير مكة المكرمة أن مشكلة العشوائيات في العاصمة المقدسة واحدة من القضايا الشائكة والتي تؤثر سلبا على عملية تطوير وتجميل هذه البقعة المقدسة، من خلال بناء مناطق سكنية متطورة دائمة وموسمية على أعلى مستوى، بجانب تطوير الشكل المروري والطرق مع مراعاة العوامل الجغرافية داخل مكة المكرمة .

وعملت هيئة تطوير مكة المكرمة بالتعاون مع أمانه العاصمة المقدسة أيضا على تقديم مناطق سكنية بديلة مثل مخطط جعرانة وذلك بعد ورش عمل مع سكان المناطق العشوائية لترتيب لهم مناطق جديدة مع زيادة المناطق التي تمنح لهم خاصة مع تزايد أعداد المعتمرين والحجاج سنويا بمكة المكرمة كذلك الخرص على منع بناء مناطق عشوائية جديدة .

وبدأت هيئة تطوير مكة المكرمة فعليا في عملية تطوير منطقة النكاسة من خلال هدم قرابة ٣٠٠ منزل ورفع آثار الهدم وتوزيع قطع الأراضي على الأهالي والاهتمام بأطفال تلك المناطق بما لا يصيبهم بأى ضرر او تضرر مع تعظيم قيمة ما تسعى اليه الأمانة كهدف يحتاج الى تضافر كافة الجهود لتحقيقه من اجل غد أفضل اكثر تنظيماً وجمالاً .

ويأتي كذلك تحت أشراف ومتابعة امير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود .