كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من الحكومة اليمنية على هجوم العرض العسكري في عدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور معين عبدالملك، على الهجومين الداميين في مدينة عدن، واستهداف معسكر الجلاء التابع لقوت الحزام الأمني، ومركزا للشرطة، مما أسفر عن عشرات القتلى والمصابين.

وخلال تغريدات عبر حسابه الرسمي على " تويتر "، قال عبدالملك إن "الاستهداف المتزامن من قبل قوى التمرد الحوثي والجماعات الإرهابية لأمن واستقرار العاصمة عدن يؤكد التنسيق والتكامل تحت إدارة إيرانية واضحة".

وأضاف: "رحم الله قائد اللواء الأول إسناد الشهيد منير اليافعي وشهداءنا الذين سقطوا في الهجوم الإجرامي الغادر صباح اليوم ممن كانوا في مقدمة الصفوف لمقاومة مليشيا التمرد الحوثية".

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وقد رئيس الوزراء اليمني، خالص التعازي والمواساة لأسر القتلى في معسكر الجلاء، وقسم شرطة الشيخ عثمان، في مدينة عدن.

​وتبنت جماعة الحوثيين، هجوم على معسكر الجلاء في عدن بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة. واستفاقت مدينة عدن اليوم على هجومين داميين، أسفرا عن عشرات القتلى والمصابين، استهدف الأول معسكر الجلاء التابع لقوت الحزام الأمني، في حين وقع الهجوم الثاني على مركز للشرطة.