الشوبي: إطلاق الملك لاسم “اليوسفي” على فوج الضباط الجدد درس لمن يدعي الوطنية

اعتبر الفنان محمد الشوبي، أن إطلاق الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، لاسم الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي، على فوج الضابط المتخرجين من مختلف المعاهد والمدارس العسكرية وشبه العسكرية لهذه السنة، درس لمن يدعي الوطنية.

وكتب الشوبي في تدوينة فايسبوكية: “اسم عبد الرحمان اليوسفي كبير بحجم أن يحمل معه حتى ضباط المملكة”. وأضاف “شكرا جلالة الملك على هذا الدرس لمن يدعي الوطنية”.

هذا، وقد ترأس الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، بساحة مشور القصر الملكي بمدينة تطوان، حفل أداء القسم من طرف 1839 ضابطا متخرجا من مختلف المعاهد والمدارس العسكرية وشبه العسكرية، وكذا الضباط الذين ترقوا في رتبهم ضمن صفوف القوات المسلحة الملكية، وأطلق على هذا الفوج من المتخرجين اسم عبد الرحمان اليوسفي.

الملك قال حول تسمية الفوج باسم عبد الرحمان اليوسفي إنه “يعتز بما يجمعه باليوسفي شخصيا من روابط قوية ووطيد وعطف خاص متبادل.. كونوا رعاكم الله في مستوى ما يجسده هذا الإسم من معاني الاستقامة والالتزام والثبات على المبادئ والغيرة الوطنية الصادقة بشعاركم الخالد الله الوطن الملك”.