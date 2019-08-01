أزمة الحافلات في البيضاء في طريقها إلى الحل..اقتناء 350 حافلة بقيمة مليار درهم

يبدو أن أزمة الحافلات التي تنغص حياة ساكنة الدار البيضاء في طريقه اإلى الحل؛ إذ سيتم اقتناء 350 حافلة ونظام للتذاكر، بقيمة 1.1 مليار درهم، في شتنبر المقبل.

وفي هذا السياق، عقد مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات، البيضاء، المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري بالدار البيضاء والمحمدية، جلسة استثنائية، يوم 25 يوليوز الماضي، في مقر ولاية الدار البيضاء-سطات، بهدف مناقشة مشكلة النقل الحضري، خاصة بعد فسخ العقد المبرم بين مؤسسة التعاون بين الجماعات البيضاء، والتي ترأسها رئيسة المجلس الجماعي للمحمدية، وشركة “مدينة بيس”.

وخلال الاجتماع المذكور، تم التصويت على نقطة تهم اقتناء 350 حافلة ونظام للتذاكر بقيمة 1.1 مليار درهم، بتمويل من صندوق دعم إصلاح النقل الحضري، ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات ومجلس المدينة الدار البيضاء.

وتبين قبل أسابيع، أن مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء” تعيش تخبطا واضحا، لاسيما بعد تأجيلها لمرات طلبات العروض الخاصة بقطاع النقل، وهو ما جعل نائب عمدة الدار البيضاء يصف تدبيرها للملف بـ”الفاشل والارتجالي”، في تدوينة مثيرة على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.

وكان منتظرا أن يتم خلال شهر يوليوز الماضي فتح أظرف طلب العروض من أجل اقتناء 700 حافلة، ستؤمن النقل بين جماعات الدار البيضاء، بعد فسخ مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”، عقدها مع شركة “مدينة بيس”، غير أنها خرجت لإعلان تأجيله إلى غاية شتنبر المقبل.