في لقاء تألق الوافدين الجدد.. الجيش يهزم ا.الخميسات برباعية

فاز فريق الجيش الملكي لكرة القدم، أمس الأربعاء على الاتحاد الزموري الخميسات، بأربعة أهداف لاثنين، في مباراة ودية، تدخل ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وشهدت المواجهة التي جرت أطوارها بالمركز الرياضي للفريق العسكري بالمعمورة، تألق الوافدين الجدد على الكتيبة العسكرية، خاصة جوزيف كيدي وصلاح الدين باهي، إذ نجحا في توقيع هدف لكل منها من الرباعية، في حين سجل أبوبكر طونغارا هدفين.

وتأمل مكونات الجيش الملكي، أن يظهر فريقها بمستوى جيد خلال الموسم القادم، خاصة بعد التعاقد مع الإطار الوطني عبد الرحيم طاليب، الذي نجح في إقتاع مجموعة من اللاعبين بحمل القميص العسكري، كان آخرهم صلاح الدين باهي، حيث وقع رسميا أمس الأربعاء، عقدا يمتد لثلاثة مواسم في كشوفات “الزعيم”.