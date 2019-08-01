لمجرد يحقق رقما قياسيا في العالم العربي

حقق الفنان المغربي، سعد لمجرد، رقما قياسيا، هو الأول من نوعه في العالم العربي، إذ وصل عدد مشاهدات قناته على يوتوب، مؤخرا، ملياري مشاهدة.

وشارك لمجرد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، منشورا احتفل عبره بالإنجاز الذي حققه بفضل أعماله الغنائية، موجها الشكر لجمهوره صاحب الفضل في كل هذا.

وكتب لمجرد: “قد وصلنا إلى 2 مليار أعزائي الجمهور، أحب الطريقة التي نحب بعضنا البعض بها، إنه أمر لا يصدق ما شاء الله .. أي فنان في العالم يحلم أن يكون لديه مثل هؤلاء المعجبين المخلصين”.

وأضاف لمجرد: “لن ينتهي حبي لكم أبدًا وأعدكم بمواصلة اقديم الموسيقى والإيجابية وجعلكم فخورين دائما”.

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وأنشأ لمجرد قناته على يوتوب، في 22دجنبر من سنة 2012، لتتجاوز 2 مليار مشاهدة.

ويعتبر كليب لمجرد “لمعلم”، أكثر الأعمال التي حققت عدد مشاهدات في قناته، إذ حصدت منذ إصدارها قبل أربع سنوات 752 مليون مشاهدة.

يذكر أن آخر أعمال لمجرد رفقة سعد رمضان، “إنساي” منشور على قناة هذا الأخير، والمشاهدات القياسية التي يحصد تستفيد منها قناة محمد رمضان.