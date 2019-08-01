طلبة الطب: الحكومة تخلفت عن الوفاء بوعد الدروس الصيفية للطلبة وسندرس أنفسنا في شهر غشت

بعد أيام من إعلان الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، توجهها نحو برمجة دروس لتدارك التأخر الذي يعرفه التحصيل العلمي لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، لبرمجة دورة امتحانات جديدة في شهر شتنبر المقبل، كشف الطلبة عن عدم برمجة الكليات لأي دروس، معلنين عزمهم تكوين أنفسهم بأنفسهم خلال شهر غشت الجاري.

وقالت تنسيقية طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، في ندوة صباح اليوم الخميس، بالرباط، إنه تقرر إطلاق سلسلة دروس خاصة بالطلبة خلال شهر غشت الجاري، من أجل إعادة ربط الطلبة المقاطعين للدراسة منذ خمسة أشهر بالتحصيل العلمي.

وأكدت التنسيقية، أنه بخلاف التصريح الحكومي، فإن كليات الطب لم تبرمج أي دروس استدراكية للطلبة، ما يعرضهم، وعلى الخصوص طلبة كلية طب الأسنان، لفقدان عدد من القدرات لانقطاعهم لمدة طويلة عن الممارسة.

وأوضحت تنسيقية طلبة الطب أن اللجنة بين الوزارية التي تضم أزيد من ست قطاعات حكومية والتي كلفها رئيس الحكومة بإصلاح التحصيل الأكاديمي في كليات الطب، عقدت آخر اجتماعاتها الأسبوع الماضي، غير أنها أعلنت توقف الاجتماعات إلى غاية شهر شتنبر المقبل بحجة العطلة الحكومية.

واستنكر الطلبة توقف اللجنة التي اضطلعت بمهمة إيجاد حل لأزمتهم وخروجها في عطلة، في الوقت الذي يعاني ما يقارب من عشرين ألف طالب من كلفة توقف التمرس في كليات الطب وتعثر التوصل لحل مع الحكومة.