الحوثيون يقصفون موقعا عسكريا بالدمام بصاروخ باليستي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قصفت جماعة الحوثي موقعا عسكريا في مدينة الدمام شمال شرقي السعودية بصاروخ باليستي متطور بعيد المدى، بحسب ما أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، اليوم الخميس.

وقال المتحدث العسكري إنه تم "استهداف موقع عسكري مهم في مدينة الدمام بصاروخ باليستي متطور بعيد المدى في تجربة جديدة وعملية للقوة الصاروخية اليمنية".

وأوضح في حسابه على فيسبوك أن الاستهداف "يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره وتماديه في عدوانه وسفكه للدم اليمني".

وأضاف المتحدث العسكري أن "القوات المسلحة تجدد دعوتها لكل الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد الكامل عن الأهداف العسكرية والحيوية، كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا، وقد يطالها الاستهداف في أية لحظة طالما استمر العدوان والحصار على الجمهورية اليمنية".

يذكر أن جماعة الحوثي أعلنت في 22 تموز/يوليو الماضي، تنفيذها هجومين ضد أهداف سعودية، أسفرا عن مقتل عدد من الجنود السعوديين.

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واستهدف مسلحو جماعة الحوثي عربة من طراز "بي.أم.بي" بصاروخ موجه في منطقة مربع الصوح بنجران، كما استهدفوا ناقلات عسكرية محملة بالجنود السعوديين شرق جبل جحفان في جازان.

وصعدت جماعة الحوثي في الآونة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، لا سيما مطاري جازان وأبها، في حين تعلن الجماعة بين الفينة والأخرى مقتل جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود اليمنية.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات منذ أيلول/ سبتمبر 2014، فيما يدعم يدعم تحالف تقوده السعودية منذ آذار/مارس 2015، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.