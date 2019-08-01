بالفيديو: ما سبب ازدياد حالات العنف ونسبة الانتحار لدى النساء في اربيل؟

مستويات خطيرة تسجلها ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات في إقليم كردستان، والتي أسهمت في شيوع حالات الإنتحار، وفق ما يراه المراقبون لهذا الشأن.

وزارة الداخلية في الإقليم دعت بدورها إلى تكثيف الجهود، من خلال المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة والأسرة للحد من تلك الظاهرة.

وبحسب الإحصائية التي أصدرتها هذه المديرية، فإن النصف الأول من العام الجاري شهد مقتل إثنتين وعشرين إمرأة وإنتحار إثنتين وثلاثين أخريات. فيما تعرضت تسع وتسعون اخريات للحروق وسبع وأربعون للإعتداء الجنسي، وبلغ عدد اللواتي أقدمن على حرق أنفسهن ثماني وخمسين.

Advertisements

الظروف المادية الصعبة والمشاكل العائلية والبيئة الإجتماعية التي تأثرت سلبا بالتطور التكنولوجي ووسائل التواصل الإجتماعي، كانت سببا في تفشي ظاهرة العنف وإضطراب الحالة النفسية للمعنفات .

العنف الأسري والنفسي، وتقييد حرية المرأة في بعض المجتمعات الكردية لا سيما العشائرية منها، أسوة بالعادات والتقاليد التي اعتادت عليها المجتمعات الشرقية، كان مبررا للإقدام على الإنتحار بحسب المعنيين بحقوق المرأة.

يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.