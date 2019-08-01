بالفيديو: غياب الوعي يدفع عددا من المواطنين الى تخريب رموز العاصمة!

غياب الوعي لدى عدد من المواطنين دفع البعض الى تشويه رموز وتماثيل العاصمة بغداد، ومنها نصب شهرزاد و شهريار في منطقة ابو نواس الذي اصبح مكباً للنفايات بسبب التصرفات غير المسؤولة لبعض الشباب، وفق ما يقول المسؤولون في أمانة العاصمة.

المواطنون انتقدوا هذه الظاهرة التي وصفوها بغير الحضارية والتي تسيء لسكان العاصمة، مطالبين امانة بغداد بتفعيل نظام الحجز لكل من يخرب النصب التذكارية او يرمي النفايات في الاماكن العامة.

اتهام امانة بغداد بالتقصير ورمي كرة الاهمال في ملعبها، امر يحتاج الى اعادة تقييم مجددا، خاصة وان الشواهد الحية تبين وجود اضرار متعمدة من قبل بعض المواطنين.

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وهذا ما يتطلب تنسيق العمل بين المواطن والدوائر الخدمية لانهاء حالة الفوضى في المتنزهات والشوارع.

يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.