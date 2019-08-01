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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الغزواني، إنه سيكون رئيسا لجميع طوائف الشعب مهما اختلفت انتمائاتهم، وإنه سيولي عناية قصوى للفئات المهمشة.
وتوجه الغزواني بالتحية للشعب الموريتاني على النضج السياسي والسلوك المدني خلال الانتخابات، مؤكدا أن إدارته ستبدأ في بناء نهضة تهدف لتخفيف وطأة الحاضر وتحسين المستقبل.
وتابع الرئيس الموريتاني قائلا "سأسعى لخلق فرص عمل لشبابنا الذي يعاني من البطالة.. بلدنا يلزمه وجود أغلبية تحكم ومعارضة تنتقد في إطار يحترم فيه كل منهم دوره".
وأدى الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الغزواني، اليمين أمام المجلس الدستوري، في حفل تنصيب رسمي الخميس، بحضور مكتب الجمعية الوطنية ومكتب مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة العليا، والعديد من ممثلي الدول الشقيقة والصديقة لموريتانيا والمنظمات الإقليمية والدولية.
ويمثل تنصيب "الغزواني"، حدثا بارزا في الحياة السياسية للبلاد، كخطوة هي الأولى من نوعها تنتقل فيها السلطة بين رئيسين منتخبين، وتتم في حضور المدعوين الوطنيين من الشخصيات السياسية والعسكرية في موريتانيا، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في البلاد، إلى جانب الشخصيات الاعتبارية، ورؤساء الأحزاب وممثلي هيئات المجتمع المدني.
كانت هذه تفاصيل خبر الغزواني عقب تنصيبه: سأكون رئيسًا لكل الموريتانيين والأولوية للمهمشين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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