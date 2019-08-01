الحكومة اليمنية عقب هجوم عدن: جرائم الحوثي تستدعي الاصطفاف لمواجهة مشروع إيران

قالت الحكومة اليمنية، الخميس، إن الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي تستدعي أن تقف جميع القوى الوطنية صفًا واحدًا لمواجهة مشروع إيران وأدواتها في اليمن.

جاء ذلك في بيان للحكومة اليمنية، اليوم، عقب هجوم مزدوج أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من أفراد الشرطة والجيش في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأضافت الحكومة، أنه "لا يمكن أن يعم السلام في اليمن ما لم ينته الانقلاب وتستعيد الدولة سلطتها على كافة مناطق البلاد".

وأكدت على أنها تمضي "في طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب بكافة الوسائل والأدوات".



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وفي مديرية البريقة، قالت مصادر طبية، إن هجوما إرهابيا استهدف عرضا عسكريا، أسفر عن سقوط أكثر من 30 شهيدا وعشرات الجرحى، في حصيلة أولية.

وأضافت المصادر، أن من بين الشهداء، العميد منير اليافعي، قائد اللواء إسناد في الحزام الأمني، حيث كان في منصة العرض العسكري التي استهدفتها مليشيا الحوثي بطائرة مسيرة بدون طيار، وصاروخ باليستي، وشهدت شوارع مدينة عدن انتشارا عسكريا مكثفا عقب الهجوم الإرهابي الحوثي.

ومن ناحية أخرى قال مصدر طبي لـ" العين الإخبارية"، إن هجوما ثانيا استهدف مقر شرطة الشيخ عثمان، أوقع 5 شهداء وأكثر من 21 مصابا.

وأشار المصدر، إلى أن الحصيلة لازالت أولية، حيث تم إسعاف عدد من الضحايا إلى مستشفيات الوالي والنقيب الخاصة، بجانب مستشفيات حكومية وتابعة لأطباء بلا حدود.

وأفاد مراسل "العين الإخبارية"، بأن قوات الشرطة قطعت الشوارع المؤدية إلى إدارة شرطة عدن، وشرطة النجدة، تحسبا لهجمات إرهابية.