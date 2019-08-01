وزير الخارجية البريطاني: لن نعقد أي تبادل للناقلات مع إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال دومينيك راب، وزير خارجية بريطانيا، الخميس، إن بلاده لن تعقد أي تبادل للناقلات مع إيران.

ونقلت وكالة رويترز عن عن راب قوله: "إذا أرادت إيران الخروج من الأزمة، عليها تعديل سلوكها".

وتطالب بريطانيا، إيران بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي اختطفتها مليشيات الحرس الثوري الإيراني، 19 يوليو/تموز الماضي، لدى عبورها مضيق هرمز.

وتزايد التوتر بشكل كبير في المنطقة بعد استهداف إيران عددا من السفن وناقلات النفط؛ ما دفع واشنطن للإعداد لضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية، غير أن الرئيس دونالد ترامب ألغاها في اللحظات الأخيرة.