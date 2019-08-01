شكرا لقرائتكم خبر عن السفير آل جابر: استهداف عدن مؤشر لتوحد أهداف «داعش» و«مليشيا الحوثي» و«القاعدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر عبر حسابه على موقع «تويتر» أن الاستهداف المتزامن من قبل الميليشا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لأمن واستقرار العاصمة عدن مؤشر قوي لتوحد أهدافها مع أخواتها الإرهابية داعش وتنظيم القاعدة التي تستحل الدماء ولا تعترف بالدولة ولا بالقوانين ولا بحرمة الانسان.

أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر عبر حسابه على موقع «تويتر» أن الاستهداف المتزامن من قبل الميليشا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لأمن واستقرار العاصمة عدن مؤشر قوي لتوحد أهدافها مع أخواتها الإرهابية داعش وتنظيم القاعدة التي تستحل الدماء ولا تعترف بالدولة ولا بالقوانين ولا بحرمة الانسان.

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