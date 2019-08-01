صافي: اضراب الجامعة اللبنانية ساهم بحماية رواتب القطاع العام من أي اقتطاع

أوضح مدير كلية الاعلام الفرع الثاني هاني صافي أن "علم البيانات هو اختصاص جديد يأخذ مجده في أوروبا وكندا وأميركا واستراليا وكل الدول المتقدمة والتي تعتبره مستقبل الاجيال القادمة وهو نفط القرن الحالي والمعلومة تأخذ اهمية متزايدة في مجتمعنا هذا، القائم على المعلومة وسرعة تنقلها والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن".
وفي حديث إذاعي، لفت صافي إلى "اننا أتينا بهذا الاختصاص إلى الجامعة اللبنانية بالاتفاق مع فرنسا ونعمل سويا على القيام ببرنامج متكامل لهذا الاختصاص الذي نعول عليه كثيرا وهناك قدرة على التعاطي مع المعلومة بشكل مختلف وعلم البيانات يهتم بتحليل المعلومة"، مشيراً إلى ان "هناك حكومات ومؤسسات تعتبر ان الحق بالوصول إلى المعلومة يضرب مفهوم الامن والخصوصية ومن الصعب ترسيخ مفهوم المعلومة في هذا المجتمع".
وأشار إلى أن "كلية الاعلام تتميز بالبينية أي تداخل العلوم والاختصاصات فيما بينها والمعلومة في كلية الاعلام في نشرها هي من اختصاص الاعلاميين والصحافة وتخزينها من اختصاص ادارة المعلومات وتحليلها من اختصاص علم البيانات والتواصل هي للعلاقات العامة".
وعن مطالب أساتذة الجامعة اللبنانية، أكد صافي "أننا نتيجة الاضرابات التي جرت تدرجت المسألة من رفض مطلق من قبل السلطة السياسية ان تعترف بمطالبنا إلى قبول جزئي بها والتفاوض معنا إلى اقرار مجموعة من الامور وأهمها الغاء الخفض التدريجي لمنح التعليم للاساتذة، الحق بالمعاش التقاعدي يبدأ من 15 سنة، الابقاء على العمل بالسنة الذهبية، استثناء الجامعة اللبنانية من منع التوطيف وتخفيض ضريبة الدخل عن المعاش التقاعدي إلى النصف"، مشيراً إلى أن "الاضراب ساهم بحماية رواتب القطاع العام من أي اقتطاع".
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