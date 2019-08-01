"سوليدير" تطلق إحتفالات عيد الأضحى في وسط بيروت وتفتتح القرية العالمية على الواجهة البحرية

تطلق شركة "​سوليدير​" إحتفالات ​عيد الأضحى​ في ​وسط بيروت​ طيلة أيام العيد، وفق برنامج ترفيهي متنوع للأولاد تتضمن الإحتفالات عدة نشاطات ثقافية وفنية من عروض مسرحية وإستعراض موسيقي وكرمس، بالإضافة الى زاوية للفنون والأشغال اليدوية يتخللها توزيع هدايا على الأولاد. ستقام هذه الإحتفالات في ​أسواق بيروت​ في أول وثاني أيام العيد، من الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية الثامنة مساءً.

وتحت شعار "رسالة فرح تتوارثها الأجيال"، تنظم ​جمعية الإرشاد والإصلاح​ بالتعاون مع شركة سوليدير مهرجان الأضحى السابع، وذلك أول وثاني وثالث أيام العيد من الساعة الخامسة بعد الظهر وحتى العاشرة مساءً في منطقة الصيفي مقابل ​ساحة الشهداء​. يتضمن المهرجان ألعاب كرمس وألعاب رياضية وفنون وأشغال يدوية وعروض مسرحية بالإضافة الى زاوية للمأكولات المتنوعة.

كما سيتم ولأول مرة في ​لبنان​ إفتتاح نموذجاً مصغراً عن "القرية ​العالم​ية" المتاحة للجميع على الواجهة البحرية لوسط بيروت. وستقام "قرية عالمية" ترفيهية متكاملة المواصفات العالمية في الصيف المقبل والتي ستجمع ثقافات متعددة من العالم وستقدّم خيارات متنوعة تناسب جميع الأعمار.

وستفتح "القرية العالمية" أبوابها يومياً، مجاناً، من الساعة السابعة والنصف صباحاً ولغاية الثانية عشرة مساءً وذلك في 16 و17 و18 و23و24و25و29و30 آب 2019.